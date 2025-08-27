Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Yurt dışından yapılan online alışverişlerde gümrüksüz muafiyetin tamamen kaldırılacağına ilişkin iddialar kamuoyuna yansıdı. Türkiye'de halihazırda uygulanan 30 euroluk limitin sıfırlanacağı öne sürülürken Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına yönelik bir çalışmamız yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 19:44, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 19:56
Yurt dışından yapılan online alışverişlerde gümrüksüz muafiyetin tamamen kaldırılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Haberlerde, Türkiye'de halihazırda uygulanan 30 euroluk gümrüksüz limitin sıfırlanacağı öne sürüldü.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı. CNBC-e'ye konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Sektörün bu yönde uzun süredir bir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok" ifadelerini kullandı.

30 euro limiti nasıl uygulanıyor?

6 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle, bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerde gümrüksüz muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Aralık 2024'te yapılan yeni düzenlemeyle ise bu sınır, kargo maliyetleri de dahil edilerek 27 euroya çekildi. Ayrıca her sipariş için 3 euro ek kargo ücreti uygulanmaya başlandı.

