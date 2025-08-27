TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 466 bin 12,50 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 466 bin 12,50 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2025 17:12, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 17:24
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 449 bin lira, en yüksek 4 milyon 466 bin 12,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 466 bin 12,50 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 978 milyon 895 bin 149,16 lira, işlem miktarı ise 668,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 986 milyon 521 bin 886,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.475.000,003.380,50
En Düşük4.449.000,003.378,00
En Yüksek4.466.012,503.394,00
Kapanış4.466.012,503.390,00
Ağırlıklı Ortalama4.453.933,893.385,19
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.978.895.149,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)668,45
Toplam İşlem Adedi32

