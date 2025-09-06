Erdoğan: Türkiye'yi Terör Belasından Kurtaracağız!
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

Malatya'da "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

Buradaki törende ise Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, TOKİ Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Kentteki törenle, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırların felaketinden asırların ihya, inşa operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve liderliğinde bir seferberlik ruhuyla devam ettiğini söyledi.

Bugün de 8'inci kuranın çekildiğini anımsatan Masatlı, "Anahtarları hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Bizim bugün 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahipleri belli oldu. Toplamda da şu ana kadar 86 bin 754 vatandaşımıza biz bu manada hak sahipliğini belirlemiş olduk. İnşallah bundan sonra da diğer kuralarda da çalışmalarımıza ve anahtar teslimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Hatay'da konut yapımlarının yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı gibi önemli projelerin de devam ettiğini vurgulayan Masatlı, kentin deprem öncesine göre daha iyi olması için çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü kaydetti.

