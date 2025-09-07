12 Dev Adam'ın çeyrek final rakibi belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te fırtına gibi esiyor! İsveç galibiyetiyle çeyrek finale yükselen milliler, şimdi Polonya ile kader maçına çıkıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 15:34, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 15:42
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti. Turnuvada şimdiye kadar oynadığı 5 maçın 5'ini de kazanarak müthiş bir performans sergileyen milliler, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi. 6. maçına çıkan ve İsveç'i 86-79 mağlup eden takımımız, adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek Finalde Rakip: Polonya
12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi, Polonya - Bosna Hersek maçı sonucunda belli oldu. Parkeden 80-72 üstünlükle ayrılan Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Çeyrek Final Maç Detayları
- Tarih: 9 Eylül Salı
- Rakip: Polonya
- Etap: EuroBasket 2025 Çeyrek Final
12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak ve bu önemli mücadelede galibiyet arayacak.