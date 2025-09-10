Mobilyacı ve ayakkabıcı arasında kavga: Traktörle dükkan basıldı

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve C.H'nin de çeşitli suçlardan 6 kaydının olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Seslerin duyulması üzerine mobilyacıdan çıkan E.H. ile K.B. ve C.H. yaralandı.

Erzurum Kurtuluş mahallesindeki bir mobilyacıda çalışan 44 yaşındaki C.H. ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

