Hikmet Çetin ve MHP görüşmeleri ne anlama geliyor?

CHP eski Genel Başkanı ve eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, son günlerde sık sık ziyaretleri ve açıklamaları ile gündeme geliyor. CHP ile ilgili yargı süreci devam ederken, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve partinin 15 Eylül'de görülecek davası beklenirken akıllara Hikmet Çetin, 'arabuluculuk" görevine mi soyundu sorularını getiriyor.

Çetin geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Açıklamasında, "Terörsüz Türkiye sürecini" başlattığı için Bahçeli'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdiği dile getirdi. Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, dün de MHP'nin önemli isimlerinden Feti Yıldız ile görüştü. Görüşme sonrası Feti Yıldız açıklama yapmadan Meclis'ten ayrıldı.

Çetin ise bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Her konuda sorular soruldu Çetin'e ama en dikkat çekici cevapları ise CHP ile ilgili oldu. Son günlerde CHP'de yaşanan yargı sürecini değerlendirirken, kayyum atamalarında MHP'nin de rahatsız olduğunu vurguladı ve görüşmeye ilişkin detay vermedi.

"Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz"

Çetin, Kılıçdaroğlu ile ilgili sorulara yanıt verirken, özellikle 15 Eylül'de görülecek davaya atıfta bulundu. "Mahkemenin Kılıçdaroğlu'nu kayyum ataması durumunda ne olur?" sorularına Hikmet Çetin, "Ben onun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Ben öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum. Kayyum olarak atanırsa çok kötü olur. Sokağa çıkamaz. Siz görmüyor musunuz?" dedi. Ve devam etti. Özgür Özel ile ilgili övgü dolu sözlerle bahsetti. "Yıllardır Ecevit'ten sonra ilk defa çok çalışkan, çok özverili ve çok da cesur bir lider bulduk.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çetin'in ziyaretleri siyasi diplomasi mi?

Çetin, akıllarda geçmişteki görevlerine bakıldığında hem Meclis Başkanlığı görevinde, hem de Dışişleri Bakanı iken gösterdiği disiplinli devlet adamı tecrübesi ile anılır.

Özellikle Bosna Hersek Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk çabası akıllarda kalanlardan.

Şimdi kulislerde CHP zor günler geçirirken, Çetin'in siyasi bir diplomasi yürüttüğü söyleniyor. Şimdi gözler Çetin'in önümüzdeki günlerde kimleri ziyaret edeceğine çevrildi.

Akşam saatlerinde ise Feti Yıldız'dan kısa bir açıklama geldi. "Sayın Hikmet Çetin ile pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.



