Okullara sahte 'karot' raporu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen yabancı uyrukluların denklik başvurularında usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, lise öğrenimini tamamlamamış ya da okuldan atılmış kişilerin özel açık veya akşam liselerine kaydı yapılarak, kısa sürede mezun olmuş gibi gösterildikleri ve bu işlemler karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

KAROT RAPORLARINDA USULSÜZLÜK

Sabah'ın haberine göre; ayrıca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen karot raporları için de usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, bu raporları da rüşvet karşılığında düzenlediği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında toplam 54 kişi hakkında "rüşvet alma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, ikisinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



