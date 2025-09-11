İzmir Torbalı devlet hastanesi'nde yangın!
İzmir'de Torbalı Devlet Hastanesi'nin yemekhane deposunda çıkan yangın büyük korku yarattı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale etti, hastalar tahliye edildi ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 10:32, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 10:34
İzmir'de Torbalı Devlet Hastanesi'nin 5. katındaki yemekhane deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Torbalı Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde 5. kattaki yemekhane deposunda dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, durumu hastane yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, büyümeden yangını kontrol altına aldı.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hastalar tedbir amacıyla hastanenin diğer bölümlerine tahliye edildi.
Yanan kısımlarda soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.