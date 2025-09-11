Bu seviyelerden altın alınır mı?

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri ve bu hafta piyasaya yansıyacak enflasyon rakamları altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ons altın 3 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde tutunarak yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

ABD hükümeti, son 12 ayda istihdam artışının daha önce tahmin edilenden 911 bin daha düşük olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verileri de işgücü piyasasındaki zayıflamayı ortaya koymuştu. Bu tablo, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi. Piyasalar 25 baz puanlık indirimi büyük ölçüde fiyatlarken, 50 baz puanlık daha sert bir adım ihtimali yüzde 6 seviyesinde bulunuyor.

Altın bu yıl yüzde 38 yükselişle 2024'teki yüzde 27'lik artışını da geride bıraktı. Zayıf dolar, merkez bankalarının güçlü alımları, güvercin para politikaları ve küresel belirsizlikler altının yükselişini destekleyen faktörler arasında öne çıkıyor.

"KISA VADEDE DÜZELTME OLABİLİR"

Altın fiyatlarında son bir haftada hızlı bir yükseliş yaşandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kısa vadede düzeltme olasılığına dikkat çekti.

Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarında bir haftada hızlı bir yükseliş oldu, ancak mutlaka bir düzeltme olacak. Bu düzeltme seans içinde ya da gün içinde gerçekleşebilir." dedi.

"BEKLENTİLER SONA ERERSE ONS ALTIN GERİ ÇEKİLEBİLİR"

Uzman, 17 Eylül'de yapılacak Fed toplantısının kritik olduğuna işaret ederek, toplantı sonrası açıklamalarla beklentilerin fiyatlara yansıyabileceğini söyledi. Fed'den 25 baz puanlık bir faiz indiriminin beklendiğini hatırlatan Yıldırımtürk, bu indirimin gerçekleşmesi halinde ons altında geri çekilme olabileceğini ifade etti.

Yıldırımtürk'e göre altının hangi seviyelerden geri çekileceği piyasalar açısından belirleyici olacak. "Ons altında 3 bin 685 - 3 bin 700 dolar seviyeleri test edilirse, bu noktalardan 3 bin 600 dolara kadar gerileme yaşanabilir. Eğer 3 bin 600'de kalırsa 3 bin 585 dolara kadar düşüş ihtimali var" değerlendirmesini yaptı.

"SERT GERİ ÇEKİLME BEKLENMİYOR"

Bununla birlikte, Fed Başkanı'ndan faiz indirimi döngüsünün devam edeceği yönünde mesaj gelmesi halinde altının kısa süreli bir düzeltme sonrası yeniden yükselişe geçebileceğini dile getirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altın fiyatları için önemli olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, "Orada faizler düşerse, özellikle merkez bankalarının altına yöneldiğini görüyoruz. Çin başta olmak üzere birçok merkez bankası altın alımlarına devam ediyor. Bu nedenle çok sert bir gerileme beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"GRAM ALTINDA 5 BİN 600 LİRA GÖRÜLEBİLİR"

Yıl sonuna ilişkin tahminlerini de paylaşan Yıldırımtürk, ons altında 3 bin 750 - 3 bin 800 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngördü. İç piyasada ise gram altının 5 bin 500 - 5 bin 600 TL seviyelerine yükselebileceğini belirterek, "Şu anda 24 ayar gram altın 4 bin 920 TL seviyesine kadar geldi. 5 bin TL'yi görmesi mümkün. Ancak kısa vadede 4 bin 900, 4 bin 850 hatta 4 bin 800 TL'ye kadar düzeltme yaşanabilir" dedi.



