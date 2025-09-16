Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Dünya

Netanyahu'nun çeri domates sözü gündem oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD heyetine yaptığı konuşmada cep telefonlarından ilaçlara, gıdadan çeri domatese kadar birçok ürünün İsrail kaynaklı olduğunu öne sürdü. Açıklama, sosyal medyada geniş yankı buldu.

16 Eylül 2025 15:46
Netanyahu'nun çeri domates sözü gündem oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gıda ve telefon üzerine sözleri dünya gündemine oturdu. Netanyahu "Çeri domatesi yiyor musunuz? Onların nerede üretildiğini biliyor musunuz?" diye sordu. Çeri domatesin İsrail'de üretildiğinin altını çizdi." dedi.

ABD'de 50 eyaleti temsil eden 250 meclis üyesi, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'i ziyaret etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, '50 Ülke - Bir İsrail' isimli etkinlikte konuşma yaptı. Yaptığı konuşamada "Cep telefonunuz var mı?" diyerek ABD'li heyete yönelik konuşmasını sürdürdü, "Elinizde tuttuğunuz telefonlar, içtiğiniz ilaçlar, aslında İsrail'in bir parçası." dedi. Netanyahu, "Biliyor muydunuz? Yani telefonların, ilaçların, gıdanın çoğu bizden. Çeri domatesi yiyor musunuz? Onların nerede üretildiğini biliyor musunuz?" diye sordu. Çeri domatesin İsrail'de üretildiğinin altını çizdi.

1970'lerde İsrail'de Hebrew University of Jerusalem'de çalışan Nahum Kedar ve Haim Rabinowitch adlı iki bilim insanı, çeri domatesin raf ömrünü uzatan ve taşımaya dayanıklı hibrit çeşitlerini geliştirdiler.
Bu çalışmalar sayesinde çeri domates, sadece bahçelerde süs veya garnitürlük bir domates olmaktan çıkıp, dünya çapında ticari bir ürün haline geldi.

Netahyahu'nun sözleri İsrail'in tohum, kozmetik, temizlik sektöründeki ağırlığını bir kez daha gündeme taşıdı

