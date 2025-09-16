Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Fazıl Say'dan Gazze paylaşımı: Soykırımdır, nokta!

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 18:40, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 09:06
Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirerek, "Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile. Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki işgalin "soykırım" olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

