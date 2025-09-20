THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Boeing uçaklarının alımına ilişkin "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
THY İletişim Başkanı Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi." ifadesini kullandı.