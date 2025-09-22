Mersin'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 1 zanlı tutuklandı

Bu arada zanlılardan birinin sahte altınları kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde 34 sahte altın zincir ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcularda sahte altın bozdurdukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

