Balıkçıların ağları hamsiyle doldu

Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Balıkçıların ağları hamsiyle doldu

Havaların düzelmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde denize açılan Ordulu balıkçılar, bol miktarda hamsiyle limana döndü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 11:39, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 11:39
Yazdır
Balıkçıların ağları hamsiyle doldu

Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre denize açılamayan balıkçılar, bu zamanı ağlarının bakımını yaparak geçirdi.

Havaların düzelmesiyle birlikte Ordulu balıkçılar, dün akşam saatlerinde denize açılarak ağlarını denize bıraktı. Balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler, önce kasalara alındı, sonra buzlanarak kamyonetlere yüklendi ve çeşitli illere sevk edildi.

Tekne kaptanı Nejdet Memiş, havaların avlanmaya elverişli hale gelmesiyle yeniden denize açıldıklarını belirterek, güzel bir avcılık yaptıklarını söyledi.

Dün geceden bu yana Ordu açıklarında denize ağ bıraktıklarını ifade eden Memiş, sadece kendi tayfasının 500 kasa hamsi avladığını dile getirdi.

Birçok teknenin tonlarca hamsi avlayarak limanlara döndüğünü söyleyen Memiş, "Bu sezon beklediğimiz gibi bol miktarda hamsi avlanıyor. Hamsi bolluğunun bir süre daha sürmesini bekliyoruz." dedi.

Memiş, şu anda hamsinin kilogramının tezgahlarda 100 ila 150 liradan satışa sunulduğunu, av miktarının daha da artmasıyla vatandaşların ucuz hamsi tüketmeye devam edeceğini belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber