Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, şoförünün manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Meryem Şen (2), yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
23 Eylül 2025 18:38
Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Topraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan ve şoförünün adı, plakası öğrenilmeyen kamyonet, mahalle içerisinde manevra yaptığı sırada yolda bulunan Meryem Şen'e çarptı. Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Meryem bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Gözaltına alınan kamyonet şoförü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

