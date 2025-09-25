İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

FATF'ın yeni kararları doğrultusunda Türkiye'de kara para aklamanın önüne geçmek amacıyla MASAK'a anlık hesap izleme ve hesap dondurma yetkisi verilecek. Yasal düzenleme, Meclis açılır açılmaz yürürlüğe girecek.

MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni yetkiler verilecek. Şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi için yasal düzenleme yapılacak.

FATF kararları mevzuata eklenecek

Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) aldığı yeni kararlar, Meclis'in açılmasının ardından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a eklenecek. Bu kapsamda MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikleri yakın takibe alabilecek.

Trilyon dolarlık aklama tehdidi

Her yıl trilyonlarca dolara ulaşan yasadışı gelirler suç örgütleri tarafından aklanıyor. Birleşmiş Milletler, yıllık aklanan kara paranın 1,5 trilyon doları bulduğunu belirtirken, IMF bu rakamın son yıllarda 2 trilyon dolara yükseldiğini tahmin ediyor.

Anlık müdahale imkanı sağlanacak

Yeni düzenleme ile MASAK, bankalar üzerinden yapılan şüpheli işlemleri saniyeler içinde tespit edebilecek ve gerekirse anında müdahale edebilecek. Bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemler, mali denetim kapsamına alınacak.

Olağan dışı hareketler takipte olacak

Kaynağı açıklanamayan veya olağandışı sayılan tüm işlemler MASAK'ın doğrudan takibine alınacak. Bu sistem, FATF'ın 2024 ve 2025 kriter güncellemeleri doğrultusunda, küresel terörizmin finansmanının engellenmesi maksadıyla uygulanacak.

FATF ve Türkiye ilişkisi

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından OECD bünyesinde kuruldu. Türkiye, 24 Eylül 1991'de FATF'e üye oldu. FATF'ın yeni kararları, en az 10 milyar dolar finansal varlığı olan ve üç veya daha fazla bankanın bulunduğu ülkelerde bağlayıcı olacak.

BURAK DOĞAN

