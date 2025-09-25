Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma

Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü S.E. ile ilgili sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Valilik harekete geçti. Görüntülerde, S.E.'ye ait olduğu iddia edilen villada kamu personelinin çalıştırıldığı ve bazı giderlerin Öğretmenevi'ne fatura edildiği ileri sürüldü.

Müfettiş görevlendirildi

Soruşturma kapsamında Sivas Valiliği, müfettiş görevlendirerek idari inceleme başlattı. Görüntülerde, villa inşaatının önünde resmi plakalı bir aracın bulunduğu ve kendilerini Öğretmenevi personeli olarak tanıtan kişilerin inşaatta çalıştığı görüldü.