Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini belirterek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 16:32, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 16:32
Yazdır
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, çarşamba günü Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklendiğini, perşembe günü Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam edecek yağışların akşam saatlerinden itibaren yurdu terk edeceğini söyledi.

Perşembe akşamından itibaren ise yeni bir yağışlı sistemin batıdan giriş yapacağını belirten Macit, "Perşembe akşamı Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de başlayacak yağışların, cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de; cumartesi günü ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Macit, yağışların özellikle Kıyı Ege'de kuvvetli olacağını vurgulayarak, gerekli uyarıların ilerleyen günlerde yapılacağını söyledi. Ayrıca perşembe günü kuzey yönlerden, cuma günü ise batı bölgelerde güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonuna doğru artışla birlikte doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacağını ifade etti.

Üç büyükşehir için hava durumu

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış beklendiğini şu sözlerle aktardı:

  • Ankara: Cuma ve cumartesi batı kesimlerde yağış bekleniyor. Sıcaklık 21-22 derecelerden cumartesi 25 dereceye çıkacak.

  • İstanbul: Cuma ve cumartesi sağanak yağışlı, sıcaklık 24-25 derece olacak.

  • İzmir: Perşembe akşamı başlayacak yağışlar cuma günü gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Sıcaklık 25-26 derece civarında olacak.

"Hafta sonu özellikle batı bölgelerde ve üç büyükşehirde yağışların etkili olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber