TBMM'de yeni yasama yılı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı için TBMM'ye geldi.

Kaynak : NTV
TBMM'de yeni yasama yılı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e geldi.

Resmi törenle karşılanan Erdoğan'a TBMM Başkanvekili Celal Adan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Biriz ve Beraberiz

"ASLOLAN MİLLETİN VE MEMLEKETİN ESERLERİDİR"

Törenin ardından Meclis kürsüsünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yaklaşık 10 ay boyunca, teklifleriyle, önergeleriyle, ufuk açıcı değerlendirmeleriyle, yasama faaliyetlerine katkı sunacak her bir parlamenterimize şimdiden minnettarlığımızı belirtiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, aslolan milletin ve memleketin eserleridir." dedi.

KURTULMUŞ: TBMM HALKIN TALEPLERİNİN KARŞILANDIĞI MERCİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i açarak bir konuşma gerçekleştirdi.

"Meclis hepimizin bildiği gibi devlet kuran bir parlamentodur. Darbelere karşı milletin iradesini savunan, önemli bir demokrasi meydanıdır." diyen Kurtulmuş, "TBMM, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yasaların yasalaştığı bir mercidir." dedi.

"TBMM HER ZAMAN BİR OLMUŞTUR"

Kurtulmuş konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi.

Son iki yıldır İsrail'in Gazze'yi işgali başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin bağımsızlıklarına karşı açık saldırıları karşısında TBMM her zaman bir olmuştur." diyen Kurtulmuş, "TBMM, bütün uluslararası platformlarda Türkiye'nin görüşlerini her alanda dile getirmiştir." dedi.

"GÜÇLÜ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GERÇEKLEŞECEK"

TBMM'nin farklı siyasi görüşlerin müzakere edildiği bir demokrasi platformu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu çerçevede TBMM'nin bu yasama yılında da güçlü bir çalışma dönemini gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda toplumun farklı kesimlerinin fikir ve görüşlerinin alındığını belirten Kurtulmuş, hedefin terörsüz Türkiye'ye ulaşmak olduğunu ifade etti.

"Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak." diyen Numan Kurtulmuş, "Hiç şüphem yoktur ki; başaracağız." ifadelerini kullandı.

MEŞRUTİYET TARTIŞMASI

"Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili dile getirilen meşruiyet tartışmaları, TBMM tarafından yok hükmündedir." diyen Kurtulmuş, "Milletten başka hiçbir gücün bu ülkenin yönetimine meşruiyet sağlamak gibi haddi olamaz." diye konuştu.

TBMM'DE YENİ YASAMA YILI

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlenecek.

CHP'DEN BOYKOT KARARI

CHP yönetimi ise son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı.

CHP'liler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

