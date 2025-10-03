Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Antalya'da 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturmasında 6 tutuklama

Antalya'da "hafriyat yolsuzluğu" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 22:04, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 22:03
Antalya'da 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturmasında 6 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden F.E, A.K, S.K, O.E, Ş.A. ve B.Ö tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma

"Hafriyat yolsuzluğu" soruşturması kapsamında 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö'nün aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmış, "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan adı bir süre önce Antalyaspor Kulübü olarak değiştirilen dernek ile Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A. ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'a götürülmüştü.

Hafriyat yolsuzluğu iddialarına ilişkin soruşturmada 1 Ekim'de Antalyaspor AŞ ve Antalyaspor Kulübü adlı derneğin eski başkanları Aziz Çetin ve Mustafa Yılmaz ile derneğin 2 eski yöneticisinin ifadelerine başvurulmuştu.

