Cevdet Yılmaz: 2027'de hedefimiz tek haneli enflasyon

Bingöl'deki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Yılmaz, Vali Ahmet Hamdi Usta ile makamında bir süre görüştü.

Yılmaz daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret eden Yılmaz ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti çalışmalarına büyük bir önem verdiğini söyledi.

Vatandaşa hizmet etme noktasında 24 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün politikalarımızın esası milletin bizden talepleri, beklentileri ve milletimizin değerleridir. Milletimiz bizden ne istiyorsa biz de politikalarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Bu anlamda teşkilatlarımızın çok kıymetli bir fonksiyonu var. Kılcal damarlara kadar yayılmış olan teşkilatlarımız halkın ne düşündüğünü, ne beklediğini, ne talep ettiğini öğrenip milletvekillerine, yerel yönetimlerimize, teşkilatımıza, genel merkezimize aksettirecek ki biz de politikalarımızı buna göre gözden geçirelim. Biz vatandaşa hizmet etmek için buradayız. İktidar partisi olduğumuz için yoğunluktan bazen konuşmayı ihmal edebiliyoruz. Daha az konuşuyoruz ama muhalefetin bir işi gücü olmadığı için çok daha fazla konuşuyor. Hep şunu söylüyoruz, laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyan bir anlayışı, hizmet siyasetini savunuyoruz."

- "Daha adaletli bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Dünyanın ekonomik ve siyasi olarak zor bir dönemden geçtiğini ve geçiş dönemlerinin riskli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ülke olarak kendinizi muhafaza edip bu geçiş süreçlerinde fırsatları iyi değerlendirirseniz, bu da ülkenizi uluslararası alanda farklı bir yere taşır. İşte biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Dünyanın bütün sorunlarına rağmen tecrübeli, dirayetli bir liderimiz var." dedi.

Fırtınalı dönemlerde saygın, tecrübeli ve dirayetli liderlerin her zamankinden daha fazla önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "BM'de bunu gördük mü, Cumhurbaşkanımızın konuşmasını izlediniz mi? Hepimiz gurur duyduk gerçekten. Bütün dünyaya insanlığın vicdanının tercümanı oldu adeta. Filistin'i en gür şekilde ifade etti. Birçok konuya önemli bir bakış açısı ve vizyon getirdi. 'Dünya 5'ten büyüktür. Daha adaletli bir dünya mümkündür.' dedi. Dünya maalesef siyasi olarak da ekonomik olarak da adaletli bir dünya değil. Daha adaletli bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrarın olamayacağını belirten Yılmaz, kararlılıkla yollarına devam ettiklerini vurguladı.

- "2027'de hedefimiz tek haneli enflasyon"

Yılmaz, Türkiye'yi geleceğe çok daha dirençli hazırlayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun ötesinde en büyük mesele uğraştığımız enflasyon. Hayat pahalılığı dediğimiz hadise. Onunla ilgili de çok yönlü bir politikayı hayata geçiriyoruz. Orta vadeli programımız var. Bir taraftan bütçeyle, bir taraftan para politikasıyla, bir taraftan yapısal dönüşümlerle hareket ediyoruz. Sadece para politikası değil, arz ve üretim yönlü politikalarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüketim bir miktar daha ılımlı hale gelsin, yatırım, üretim, ihracatla ülkemizi geleceğe taşıyalım istiyoruz. Esas politikamız bu. Enflasyon 2023'te yüzde 65'ti, 2024'te yüzde 44 oldu. Yıl sonu itibarıyla söylüyorum. Bu sene sonu yüzde 30'lar seviyesinde. Gelecek sene inşallah 20'nin altını göreceğiz. 2027'de de hedefimiz tek haneli enflasyon. Buna da Allah'ın izniyle ulaşacağız. Bazı kalemlerde bir direnç oluyor. Örneğin bu sene tarımda iyi bir yıl yaşamadık. Hem don hem kuraklık oldu. O yüzden tarım sektöründe biraz sıkıntı var. Bu gıda fiyatlarına belli ölçüde yansıyabiliyor. Kira, eğitim gibi kalemler biraz daha inatçı. Bunların fiyatlarını düşürüyoruz ama henüz istediğimiz yerde değil. Buralarda da arz yönlü politikayı izliyoruz."

Yılmaz, Türkiye genelinde uyguladıkları iş gücü uyum programı kapsamında Bingöl'deki gençlere de istihdam imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Milli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını aktaran Yılmaz, ulaşım alanında özellikle maliyetleri düşürecek yatırımlara öncelik verdiklerini vurguladı.

Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Üretim alanlarıyla limanları bağlayan demir yollarına öncelik veriyoruz. Böylece para politikamızı maliye politikamızla ve yapısal dönüşümlerle bütünlük arz eder bir çerçevede hayata geçiriyoruz. Kararlı ve koordineli bir şekilde bu politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Bu ay biraz enflasyon beklentimizin üstünde geldi. İşte okullar açıldı. Eylülde birtakım başka mevsimsel etkiler var. Tarım sektöründeki yaşananların yansımaları var. Biraz da doğrusu fırsatçılık var. Onu da görüyoruz. Fırsatçılık yapanlarla ilgili Ticaret Bakanlığımızın, denetim birimlerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu konuda bazı mevzuat düzenlemeleri yaptık. Önümüzdeki dönem daha güçlü bir şekilde takip edeceğiz. Yalnız burada vatandaşımızın da dikkat etmesi lazım. Fırsatçılık yapanlara verilecek en büyük ceza nedir? Onlardan alışveriş yapmayacaksınız, daha ucuza verene gideceksiniz. Bu konularda bir veri tabanı da hazırladık. Tüketicinin daha bilinçli bir şekilde tercihini ortaya koyması piyasaları daha düşük seviyelere doğru itecektir. Hiç merak etmeyin. Ana istikamet daha düşük enflasyon ve bunu da Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına vurgu yapan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin içini yakan manzaralar görüyoruz 2 yıldır. Netanyahu yönetimi bir soykırım politikası izliyor. Gazze'de, Filistin'de yaşayan insanlara her türlü zulmü reva görüyorlar. İnsani bütün değerleri, hukuku ayaklar altına alıyorlar. Türkiye olarak başından beri her türlü diplomatik çabayı sarf ediyor, diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. En fazla Gazze'ye yardım eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. İki devletli çözüm, ateşkesin sağlanması, yardımların ulaşması anlamında her türlü çabayı sarf ediyoruz. Sumud Filo'su'nda silah yok, bunlar barışçıl insanlar, şiddet kullanmıyorlar. Sadece bebeklere mama, Gazze'ye su götürüyorlar. Aslında Gazze'ye umut götürüyorlar. Bu ablukayı kırmaya çalışıyorlar sivil bir hareket olarak. Bunlara yönelik İsrail'in ortaya koyduğu saldırganlığı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bütün dünyanın gözleri önünde bir kez daha İsrail, uluslararası sularda hukuku yine çiğneyerek barbar bir şekilde gemilere müdahalelerde bulundu. İnşallah tablo değişecektir. Buna inanıyoruz."

Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Yılmaz, daha sonra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı makamında ziyaret etti.