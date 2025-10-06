Toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan kamu görevlilerine ödeme yapılacak

ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen üyelerimizin ikramiyeleri eksik ödenmeye devam etmişti. Bu haksızlığa karşı hukuk zemininde mücadele ettik ve kazandık. 14 ay boyunca eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri, yasal faiziyle birlikte üyelerimize ödenecek. Bu karar, emeğin, adaletin ve kararlılığın zaferidir. ÜNİPERSEN olarak hiçbir hakkın gasp edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz" denildi.

ÜNİPERSEN'in açtığı dava sonucunda alınan karar, sendikal baraj uygulamasının hukuki geçersizliğini pekiştirirken, benzer mağduriyet yaşayan tüm kamu çalışanları için de emsal niteliği taşıyor. Sendikanın bundan sonraki süreçte üyelerin hak ettikleri tutarların eksiksiz ve yasal faiziyle ödenmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli takibi sürdüreceği belirtildi.