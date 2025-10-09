:

İslami Direniş Hareketi Hamas, 9 Ekim 2025 tarihli yazılı açıklamasında, Şarm eş-Şeyh'te yapılan müzakereler sonucunda "Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi" maddelerini de içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, anlaşmada ayrıca insani yardım girişlerinin sağlanması ve esir takası sürecinin başlatılmasının yer aldığını belirtti.

HAMAS'tan yapılan açıklamanın tam metni:

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamas Hareketi'nden Açıklama - 9 Ekim 2025

İslami Direniş Hareketi Hamas, Şarm eş-Şeyh'te ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu öneri doğrultusunda, halkımıza yönelik soykırım savaşının durdurulması ve İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi amacıyla, Filistin direniş gruplarıyla birlikte yürüttüğü sorumlu ve ciddi müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştur.

Anlaşma şu maddeleri içermektedir:

*Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi,

*İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi,

*İnsani yardımların bölgeye girişinin sağlanması,

*Esir takası sürecinin başlatılması.

Katar, Mısır ve Türkiye'nin yanı sıra, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in tam çekilmesi yönünde çaba sarf eden ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılık girişimlerini takdirle karşılıyoruz.

Başkan Trump'ı, anlaşmanın garantör ülkelerini ve tüm Arap, İslam ve uluslararası tarafları, İsrail işgal hükümetini anlaşma hükümlerini eksiksiz uygulamaya zorlamaya ve herhangi bir oyalama ya da kaçınmaya izin vermemeye davet ediyoruz.

Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da, yurtiçinde ve diasporada halkımızın sergilediği onurlu, kahramanca ve eşi benzeri görülmemiş duruşu selamlıyoruz. Halkımızın işgalin faşist projelerine ve ulusal haklarına yönelik saldırılara karşı verdiği mücadele, İsrail'in boyun eğdirme ve zorunlu göç planlarını başarısızlığa uğratmıştır.

Şunu açıkça ifade ediyoruz ki, halkımızın fedakarlıkları asla boşa gitmeyecektir. Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.