4 yaşındaki Mavi İmer'in parmağı, anaokulunun demir kapısına sıkışıp koptu

Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
İkinci el elektrikli araç tuzağı: Poliçedeki 'Uzun Menzilli' ibaresi tüketiciyi kandırıyor
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Suç örgütlerinin çocuk tetikçi kullanımına ağır ceza geliyor!
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Yönetmelik değişti: Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

4 yaşındaki Mavi İmer'in parmağı, anaokulunun demir kapısına sıkışıp koptu

Antalya'da bir anaokulunda demir kapıya sıkışarak kopan Mavi İmer'in (4) baş parmağı, operasyonla dikildi. Olayın ihmal olduğunu iddia eden aile, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 12:36, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 13:22
Yazdır
4 yaşındaki Mavi İmer'in parmağı, anaokulunun demir kapısına sıkışıp koptu

Olay, 2 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki anaokulunda meydana geldi. Mavi İmer, okul bahçesinde yapılan etkinlik sırasında öğretmenine tuvalet ihtiyacı olduğunu söyledi. Öğretmeni Mavi İmer'i, bir sınıf arkadaşıyla ana binaya yönlendirdi. Görevlilerin açtığı ana binanın demir kapısından içeri giren Mavi İmer ile arkadaşı, dönüşte başında personel bulunmayan kapıyı kendileri açmak istedi. Bu sırada Mavi İmer'in sağ elinin baş parmağı, aniden kapanan kapıya sıkıştı. Demir kapının ağırlığı nedeniyle çocuğun parmağı birinci boğumdan koptu. Kızın çığlıklarını duyup gelen öğretmenlerin ihbarıyla anaokuluna sağlık ekibi sevk edildi. Mavi İmer, ambulansla özel hastaneye kaldırılırken, durum annesi Dicle Taktak ile babası Seçkin İmer'e bildirildi. Hastanede 'travmatik ampütasyon' tanısı konulan Mavi İmer'in parmağı, mikrocerrahi operasyonuyla yerine dikildi. Bir süre hastanede tedavisi süren Mavi İmer, taburcu oldu.

Duruma tepki gösteren Seçkin İmer, "Mikrocerrahi ameliyatı oldu çocuğumuz. Tabii ki şu an içerisinde bir metal parçamız var. O çıkmadan bir şey diyemiyoruz. Tedavi süreci 1 yıla kadar sürecekmiş. Sağ el kalem tuttuğu parmak olduğu için çok tedirginiz. Okul hayatıyla ilgili, eğitim hayatıyla ilgili çok fazla şey yaşayabilir diye düşünüyoruz" dedi.

'OKULUN AÇIKLADIĞI BİR DURUM YOK'

Yaşanan olaydan sonra okul yönetiminin kendilerine bir şey anlatmadığına vurgu yapan İmer, "Okul etkinliği saatinde bahçedeyken çocuğumuz tuvalete gitme ihtiyacı hissetmiş ve öğretmenine bunu paylaşıyor. Öğretmen refakat etmek yerine yanına aynı yaş bir çocuğumuzu vererek ana binaya gönderiyor. Uzak bir mesafe olduğu için göz kontağı kuramıyor. Okulumuzda karşılama personelimiz de var aslında. Sanırım ya yerinde yoktu, ya başka bir iş yükü yüklendi. Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Çünkü okulun bize açıkladığı bir durum yok. Yani 'Çocuktur, kazadır, bu işler olabilir. Abartılmasın' gibi bir yaklaşım var. Biz diyoruz ki hani yardımcı öğretmen paraları, aidatları toplanırken; bu çocuktan tek başına okul içerisinde gözle görülmeyecek mesafelerde, demir kapılar aşarak, merdivenler çıkarak hayatlarını, yaşantılarını, okul eğitim hayatlarını tehlikeye atmasınlar istiyoruz. Okul yönetimi, 'Biz önlem almaya başladık. İhmallerimiz var. Bunu en kısa sürede çözeceğiz' demesi gerekirken bu konuda destek, yardım, bir talepte bulunmuyor" diye konuştu.

İhmalde payı olan kişi veya kişiler ve kurumlardan şikayetçi olduklarını ifade eden İmer, "Tabii ki adli bir süreç olduğu için şikayetçi olmak durumunda kaldık. Şikayetlerimiz bireysel değil. Kurum, kuruluş, müdür, kapı karşılama, öğretmen, tabii ki ihlale sebep olacak kişilerden şikayetçiyiz" dedi.

'PEÇETEYE SARILMIŞ'

Olay yaşandığı sırada kendilerine net bilgi verilmediğini ve parmağın koptuğunu hastanede öğrendiklerini ifade eden İmer, "Bu olay yaşandığı anda ilk yardım da yok. Peçeteye sarılmış parmak ve ambulans beklenmiş. Biz çocuğu ilk olarak hastanede gördük. Olayla ilgili okul yönetiminin bize aktardığı bilgi yoktu. Hatta ameliyata gireceği esnada çocuğun ne yediği, içtiğiyle ilgili, en son kaç saat önce yemek yediğiyle ilgili öğretmenlerimiz açıklama bile yapamadı. Çocuğumuza sorarak ilerledik ve ameliyat sürecine girdik. Yönetimin 'Merak ediyoruz Mavi'yi, okula ne zaman döneceksiniz' gibi yaklaşımları oluyor. Fakat herhangi bir önlem alındığını, o kapının değiştiğini, yardımcı öğretmenin işe başladığını vesaire hiç duymadık" ifadelerini kullandı.

Okulda önlem alınmasını ve başka çocukların canının yanmamasını istediklerini söyleyen İmer, "Biz bir şekilde bunu atlatırız. Başka okulla, başka tedavilerle yolumuzu çizeriz. Orada okuyan 300 çocuk, 600 veli var. Biz bunların, bu çocuklarımızın daha fazla acı çekmeden, eğitim sürecine devam etmesini talep ediyoruz. İş güvenlik uzmanlarıyla, gerek yaptırımlarıyla hukuken bu işin arkasındayız" diye konuştu.

'DOKTOR PARMAĞI AÇANA KADAR KOPTUĞUNU ANLAMADIK'

Okul yönetimi tarafından aranıp durumun kendisine söylendiğini belirten Dicle Taktak ise "Saat 09.00 sıralarında okula bıraktım. 10.30 sıralarında da telefon geldi. 'Mavi bir parmağını kapıya sıkıştırdı. Okula gelebilir misiniz?' dediler. 'Hemen geliyorum' dememe rağmen 5 dakika sonra 'Ambulansla hastaneye geçiyoruz' dediler. Hastanede doktor parmağını açana kadar 'Parmağını kapıya sıkıştırdı, 2 dikiş atılacak' şeklinde düşünüyorduk. O esnada anladık parmağın koptuğunu" dedi.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI'

Parmağın koptuğunu görünce şoke olduğunu ve eğitim kurumlarında her türlü önlemin alınması gerektiğini söyleyen Taktak, "Çocuklarımızı emanet ediyoruz. Çalışan anne babalarız. Çocuklarımızın eğitim görmesi, bir şeyler öğrenmesi lazım. Arkadaşlarıyla sosyalleşmesi lazım. Bu sadece kızım için de değil. Birçok çocuk için, birçok çocuğun hayatı için, geleceği için önlem alınması lazım. Adli bir vaka ve hukuki süreç başladı" diye konuştu.

'PARMAĞIM KAPIYA SIKIŞINCA AĞLADIM'

Mavi İmer de "Öğretmene tuvalete gitmek istediğimi söyledim. Tuvalete girdim ve çıktığımda parmağım kapıya sıkıştı. Kimse benimle tuvalete gelmedi. Parmağım kapıya sıkışınca da öğretmenler gelip beni oradan alarak hastaneye götürdüler. Parmağım kapıya sıkışınca da ağladım" dedi.

Telefonla aranan okul yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapamayacaklarını dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber