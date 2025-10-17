Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Sahiplendiği köpekleri öldüren sanığın cezası belli oldu

Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sahiplendiği köpekleri öldüren sanığın cezası belli oldu

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Mustafa Duman ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, mütalaasında sanık Duman'ın "müstehcenlik" ve zincirleme şekilde "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep ederek, tutukluluk halinin devamını istedi.

Mütalaanın ardından savunma yapmak üzere söz verilen sanık, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savunarak, şu beyanda bulundu:

"Ben suçsuzum. Bu anlatılanlar bir kurgudur. İddia edilen olay evimde geçmektedir. 6 tanık dinlendi. Bu tanıklar benim evimin içine nasıl tanık olabiliyor. Hiçbir delile dayanmaksızın bana seri katil diyorlar. Ortada ceset ve somut delil bulunmamaktadır. Bu köpekler şu an sokaklarda gezmektedir. 6 aydır hukuksuzca tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum."

- 9 yıl 9 ay hapis cezası

Sanık avukatları da dosyada somut delil bulunmadığını, delillerin hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ve suçlamaların zan üzerine kurulu olduğunu öne sürüp, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatları ise davanın Türkiye'nin gördüğü ilk hayvan seri katil dosyası olduğunu, çıkacak kararın örnek teşkil edeceğini dile getirip, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammet Mustafa Duman'ı "evcil hayvanı kasten öldürme" ve "hayvana cinsel istismar" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanık Duman'a "müstehcenlik" suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 lira adli para cezası verdi. Bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karşıyaka Mezarlığı yanında sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilenen hayvanseverlerin, 26 Nisan 2025'te kendilerinden 3 köpek sahiplenen Duman'ın, ertesi gün hayvanların durumunu öğrenmek için aradıklarında olumsuz yanıtı ve köpekleri göstermemesi üzerine şikayetçi oldukları belirtildi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı verildi. Duman'ın evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekesi bulunan bıçaklar ile peçeteler içinde köpeklere ait kıl örnekleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede, cep telefonunda müstehcen hayvan görüntülerinin bulunduğu 43 bin resim, sahiplendiği yavru köpeklerin bir poşetin içinde hareketsiz halde olduğu görüntüler tespit edilirken, cep telefonunun internet tarayıcısında "beyaz duvar boyası" anahtar kelimesiyle arama yaptığı belirlendi.

Soruşturmanın ardından Duman hakkında "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

