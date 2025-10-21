Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sağlık çalışanlarının banka promosyonları talepleri için sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında üç temel talep sıralandı:

Promosyon anlaşmalarının Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi olarak, tek elden yürütülmesi.

Anlaşmaların, Ocak ayı maaş zammı oranında güncellenmesi.

Üç yıllık anlaşmalar karşılığında, her yıl için en az bir maaş olmak üzere, toplamda en az üç maaş tutarında promosyon ödenmesi.

Genel Başkan Osman Kaya, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu süreç yalnızca bir promosyon meselesi değildir; emeğe, adalete ve hakkaniyete sahip çıkma mücadelesidir," ifadelerini kullandı.

Kampanyanın 36 saat içerisinde 50.000'den fazla imzaya ulaştığını ve hedefin 100.000 imzayı aşmak olduğunu açıkladı.

Sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan çağrının destek bulmaya devam ettiği bildirildi.



