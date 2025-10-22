Lütfü Savaş, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacak

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı, duruşma öncesinde mahkemeye sunulan ve önceki beyanların devamı niteliğinde olan dilekçe üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Savaş'ı basın ve yayın organları aracılığıyla açık şekilde hedef aldığını ve Savaş'ın hak arama hürriyetini kullandığı gerekçesiyle tüm Türkiye'nin gözü önünde tehdit edildiğini belirtti. Avukat açıklamasında, "Söz konusu beyan dilekçesinde ve dava dosyasında yer alan iddialarımızı doğrular niteliktedir. Kendisi, hak arayan partilileri, görevini yapan yargı organlarını ve kamu görevlilerini ısrarla ve aleni biçimde baskı altına almaya devam etmektedir. Kendisinden ve yönetiminden beklentimiz, hukuka saygı duyarak dava dosyasındaki iddia ve delillerle yüzleşmeleridir. Hak aramak kutsal ve anayasal bir özgürlüktür" dedi.

Lütfü Savaş'ın bu çerçevede Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.