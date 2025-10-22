e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şırnak'ta usulsüz engelli raporu operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, usulsüz şekilde engelli raporu düzenleyerek devletten "engelli aylığı" alan şahıslara kolaylık sağladıkları tespit edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 22:23, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 23:00
Şırnak'ta usulsüz engelli raporu operasyonu: 3 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cizre Devlet Hastanesinde farklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenlendiği ve bu raporlarla Şırnak Sosyal Güvenlik Kurumundan haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Kamera kayıtları, banka hesap hareketleri ve teknik takip sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Cizre'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

