Bakan Güler: Toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 19:37, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 20:34
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." dedi.
Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
"İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." diyen Güler, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.