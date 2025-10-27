Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
AFAD, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi. AFAD, depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 23:44, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 08:10
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını belirten Ustaoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

"Birkaç noktada yıkım var"

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Sındırgı'nın Kırsal Gölcük Mahallesi Muhtarı Emin Bardak ise mahallede ilk belirlemelere göre şu anda yıkılan bir yerin bulunmadığını bildirdi.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan da deprem nedeniyle mahallelerinde bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

Deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, TAMP devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."

6,1'in ardından 4 şiddetinde peş peşe üç deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre saat 22.50'de 4,2, 22.51 4, 23.04'te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan saat 22.48'teki 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre olan depremin ardından AFAD verilerine göre saat 22.50'de 4,2, 22.51 4, 23.04'te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi. Vatandaşlar art arda yaşanan depremler nedeniyle büyük panik yaşarken, ekipler hasar ve risk durumlarını değerlendirmek üzere sahada incelemelerini sürdürüyor.

Depremde daha önceki depremlerde hasar gören bazı boş binaların ise yıkıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ekipler saha taramalarına başladı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu deprem sonrası iletişim altyapısında sorun olmadığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası iletişim altyapısında herhangi bir sorun bulunmadığını, tüm ekiplerin sahada çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal'deki hesabından Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan paylaşımda da iletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

