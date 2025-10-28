Balıkesir'de bir deprem daha!

Balıkesir'de art arda yaşanan depremler endişeyi artırdı. Dün gece Ege ve Marmara Bölgesi genelinde hissedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede artçılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 10:10'da Balıkesir'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 6,22 kilometre olarak açıklandı.

Çevre illerden de hissedilen bu deprem, İstanbul'da da bazı vatandaşlar tarafından hissedildiği bildirildi.