Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu dönem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden oluşturulacak asgari ücret belirlenmesine itirazımız var. Hükümetin, Sayın Bakan'ın ve ilgililerin, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 14:05, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 14:46
Hizmet-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurt dışından farklı konfederasyonlardan gelen kutlama mesajlarının yer aldığı video gösterildi.

Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, asgari ücret konusunda HAK-İŞ'in 50 yıldır çaba gösterdiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkarılamayacağını her zaman söylediklerini belirten Arslan, "Muhataplarımız, partnerlerimiz, birlikte işçileri temsil ettiğimiz konfederasyonlarımızın bazıları bizim bu taleplerimizi ne yazık ki ciddiye almadı. Ancak 50 yıl sonra HAK-İŞ'in bulunduğu noktaya çok şükür gelmiş oldular. Bu konfederasyonlarımıza HAK-İŞ ile aynı safta bulundukları için teşekkür ediyorum. 50 yıl geçti ama yine de bugün biz ortak noktada buluşmuş durumdayız. Artık 3 konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde 3 konfederasyon belki ortak belki ayrı ayrı açıklama yapacağız." diye konuştu.

Bu komisyonun nasıl olması gerektiğiyle ilgili HAK-İŞ'in çalışma yürüttüğünü ve yayın haline getirdikleri bu çalışmayı yakında yayımlayacaklarını ifade eden Arslan, "Bu dönem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden oluşturulacak asgari ücret belirlenmesine itirazımız var. Hükümetin, Sayın Bakan'ın ve ilgililerin, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ocak 2026'da 100 bin üye ile ev işçilerini sendikamız safına katmış olacağız"

Mahmut Arslan, sendikal hareketin son dönemde güç kaybettiğini belirterek, örgütlenmenin önündeki iş güvencesi sorunu, kayıt dışı istihdam ve iş güvenliğinin olmaması gibi engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Konfederasyon olarak ev işçiliği konusunda dünyada ilki gerçekleştirdiklerini ve toplam 77 bin ev işçisini sendika bünyesine kattıklarını aktaran Arslan, Ocak 2026'da 100 bin üye ile ev işçilerini sendikanın safına katacaklarını dile getirdi.

Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğini alarak bu kişilere toplu sözleşme hakkının verilmesi konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Emeklilik konusuna da değinen Arslan, "Katsayı sisteminden kaynaklı sorundan dolayı emekli maaşları düşüyor. Bunun giderilmesi için iki maddelik bir düzenleme yapılabilir. Emekli sisteminin kökten değişmesi, emekli maaşlarının hiç değilse asgari ücret seviyesine getirilmesi ve yeni emekli olacakların kayıplarının giderilmesi konusunda düzenleme yapılması talebimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin kararlar alınırken kendileriyle görüşülmediğini anlatan Arslan, 3 konfederasyonun en azından bu konuda davet edilip "Bizim bir önerimiz var ne diyorsunuz?" diye sorulması gerektiğini ifade etti.

