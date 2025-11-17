THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 18:28, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 18:30
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.
Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.
İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.