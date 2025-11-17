THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.