Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 11:00, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 11:01
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu ihalesinde ilgili banka 87 bin 500 TL teklif yapmıştı.
Yapılan görüşmeler neticesinde ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da devreye girmesiyle rakam 100 bine çıktı.
- Bakanlık merkez teşkilatına 90 bin TL nakit, 10 bin TL de para puan olarak verilecek. Anlaşma 3 yıllığına geçerli olacak.