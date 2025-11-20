Fenerbahçeli futbolcu için kayıp ilanı verdiler

Fenerbahçe'nin Afrika yetenek taramasıyla kadrosuna kattığı Amara Diouf hakkında Senegal medyasında dikkat çeken haberler manşetlere taşındı.

'NEREDE OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK'

Senagal basınında yer alan haberlerde, "Büyük bir patlamanın ardından gözlerden kayboldu" ifadeleriyle Diouf'un uzun süredir nerede olduğunun bilinmediğini, sakatlık sürecinin devam ettiğini ve oyuncunun ülkesine dönmediği iddia edildi.

FENERBAHÇE İLE ANTRENMANLARA BAŞLADI

Amara Diouf'un ülkesinde nerede olduğu konuşulurken, yıldız adayı olan genç futbolcunun Fenerbahçe ile antrenmanlara çıktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Amara Diouf, 17 yaşında olduğu için profesyonel sözleşme imzalayamamış, forma giymesi için 18 yaşını doldurması bekleniyordu.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle de uzun bir süredir idmanlara çıkamayan Diouf'un kısa süre önce koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.



