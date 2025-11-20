En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Bankaların taşıt kredisi faiz oranları sabit kalırken, 350 bin TL kredi için 12, 24 ve 36 ay vadeli ödeme planları ile finansman yükündeki değişim incelendi.
Araba alma hayali kuranlar, "en ucuz taşıt kredisi" aramalarını hızlandırırken, haftalardır kıpırdamayan en düşük taşıt finansmanı oranı bu hafta da %3,02'de sabit kaldı. Taşıt kredilerinde 12 ay vadede yüzde 27 olan finansman yükünün, 36 ay vadede yüzde 88'e kadar yükselmesi dikkat çekiyor. En uygun taşıt finansmanı oranları ve 350 bin TL kredi için 1, 2 ve 3 yıllık geri ödeme tabloları merak ediliyor. Bankaların sunduğu güncel oranlar ve kredi geri ödeme detayları aşağıda yer alıyor. Uzmanlar, faiz indirimi beklentileri nedeniyle vadenin kısa tutulmasını öneriyor. Ayrıca, taşıt kredilerinin toplam hacminde de gerileme yaşandığı görülüyor.
En Uygun Taşıt Kredisi Oranları
- Albaraka: %3,02 (Kar payı oranı)
- Kuveyt Türk: %3,10 (Kar payı oranı)
- Vakıf Katılım: %3,15 (Kar payı oranı)
- Garanti BBVA: %3,15
- Akbank: %3,19
350 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tabloları
12 Ay Vade
- Kredi Tutarı: 350 bin TL
- Kredi Vadesi: 12 ay
- Kredi Oranı: %3,02
- Aylık taksit: 37 bin 133 TL
- Toplam geri ödeme: 445 bin 617 TL
24 Ay Vade
- Kredi Tutarı: 350 bin TL
- Kredi Vadesi: 24 ay
- Kredi Oranı: %3,02
- Aylık taksit: 22 bin 782 TL
- Toplam geri ödeme: 546 bin 780 TL
36 Ay Vade
- Kredi Tutarı: 350 bin TL
- Kredi Vadesi: 36 ay
- Kredi Oranı: %3,02
- Aylık taksit: 18 bin 321 TL
- Toplam geri ödeme: 659 bin 579 TL
Dikkat Çeken Finansman Yükü
12 ay vadeli taşıt finansmanında %27,3 olan faiz yükü, 36 vadeli seçenekte %88,4 seviyesine kadar yükseliyor. Uzmanlar, gelecek dönemde faiz indirimi beklentilerine dikkat çekerek, diğer tüm kredilerde olduğu gibi taşıt finansmanında da vadenin kısa tutulması gerektiğini vurguluyor.
Kredi Hacmi Geriliyor
BDDK tarafından açıklanan verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi, 7 Kasım ile sona eren haftada 48,91 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 660 milyon TL'lik gerileme yaşandı.