Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgisini aldı.

25 Kasım 2025 23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetmişti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.

