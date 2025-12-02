Son 7 yıl hizmet kuralı kapsamına kimler girer?

Soru: 2007 yılı SSK başlangıcı olan memurlar son yedi sene kuralına takılmadan, işçi statüsünden emekli olabiliyor mu?

Detaylar/Değerlendirmeler:



2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışma hayatına başlamış olanlar hakkında halen uygulanmaktadır.

Uygulamanın dayanağı 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun geçici maddeleri olmaktadır.



5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmünde, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunur ve bunlar hakkında, bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak, bunlardan bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenlere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanuna göre 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanması gerekenlerden, bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenler için, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri esas alınır. (a) bendi hükümlerinin uygulamasına esas alınacak kanun, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen süreler hariç, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenir. Bu Kanuna tabi hizmetlerle 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde de bu fıkra hükümleri esas alınmak suretiyle bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır." şeklinde yer alan hüküm de bunun örneğidir.



Özetle, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlar hakkında son 7 yıl hizmet kuralı halen işlemekte, ancak bu şekilde hiç çalışması olmayıp bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar hakkında bu kural uygulanmamakta, çalışma hayatı içerisinde hangi statüde daha fazla hizmet geçmiş ise o statü uygulanmaktadır.



