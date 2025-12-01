Üniversitelerde Hülle Atamalarla İlgili Yargıdan Kritik Karar!

Sakarya Üniversitesinde davaya konu olayda, 2023 yılında Enstitü Sekreteri olarak atanan ve yaklaşık 2 yıl sonra sınavsız olarak Şube Müdürü kadrosuna geçişi yapılan kişinin işlemi hakkında yargı kritik bir karar vermiştir.

İlgili Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede; Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için yazılı ve sözlü sınav şartı bulunduğu; bu durumun aksine Enstitü Sekreteri kadrosundan ilgili kadroya doğrudan atama yapılmasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kariyer ve liyakat ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir.

Bundan dolayı, anılan üniversite tarafından yapılan işlemin iptaline karar verilmiştir. Davaya sunulan Sayıştay Başkanlığı tarafından verilen farklı yargı kararlarına da itibar edilmemiştir.

İlgili mahkeme kararı, üniversitelerde yapılan hülle atamalar için emsal niteliği taşıması bakımından büyük önem arz etmektedir.