Yöneticiler ile kariyer personelin maaşları 30 bin lira artıyor

Dün gece Plan ve Bütçe Komisyonu önemli bir önergeyi kabul etti. Kabul edilen önergenin TBMM Genel Kurulundan da geçmesi durumunda Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurum Başkanları ile müfettiş ve uzmanların maaşları 30 bin liraya kadar olan tutarda artacaktır.

Mali hak artışından kimler yararlanacak

1- TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü,

2- Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları

3- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4- Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları,

5- MİAH sınıfında olanlardan, Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç)

6- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışıp, yukarıda sayılan 1 ve 2 nolu kısımlara girenler. (Bunlara ayrıca en yüksek Devlet memuru aylığının %200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılacak)

İşte Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önerge

Görüşülmekte olan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi çerçevesinde bu Kanun'a bağlı (K) işaretli cetvelin "IV. DİĞER ÖDEMELER" bölümünün sonuna aşağıdaki hükümlerin eklenmesini arz ve teklif ederiz

"17- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde sırasıyla yer alan "43.600", "42.600", "39.750", "37.950", "37.050", "35.125", "31.100", "30.000", "28.575", "27.950", "25.775", "25.200", "25.775" tazminat göstergeleri sırasıyla "89.900", "86.650", "85.550", "82.750", "82.250", "74,625", "70.000", "68.900", "60.575", "56.200", "51.875", "49.800", "27.000" olarak, ekli (III) sayılı cetvelde sırasıyla yer alan "25.560", "23.870", "22.475", "21.625", "21.000", "20.250", "19.550", "16.800", "20.500", "19.650", "18.925", "18.250", "17.950", "17.300", "16.650", "14.225" tazminat göstergeleri ise sırasıyla "51.120", "47.740", "44.950", "43.250", "42.000", "40.500", "39.100", "33.600", "30.750", "29.480", "28.385", "27.380", "26.930", "25.950", "24.980", "21.335" olarak uygulanır. Bu fıkraya göre ödeme yapılanlar hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 38 inci maddesinin birinci fıkrası ayrıca uygulanmaz.

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "16.000" ibaresi "50.000" şekilde uygulanır.

(3) Kamu Başdenetçisi ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürüne 32.000 gösterge rakamının, Yükseköğretim Kurulu Başkanına 20.000 gösterge rakamının, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ve başkan yardımcısı görevlerine atananlara ise 16.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenir. Bu ödeme, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu ödemenin hak kazanılmasında ve yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

(4) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan "168", "218", "260", "150", "217" oranları sırasıyla "242", "242", "158", "80", "80" puanları ilave edilmek suretiyle uygulanır."

"18- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesinden yararlananlardan; haklarında anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulananlar, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan kadrolarda bulunanlar, mali hakları mevzuatı uyarınca anılan Cetvellerde yer alan kadrolar esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler ile 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlarda yer alanlar (hakimlik ve savcılık mesleklerinden sayılanlar dahil) hakkında alınan maddede öngörülen %200 oranı %400 olarak uygulanır."

"19- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan kadrolarında bulunanlar ile bu idarelerin kadrolarında olup mali hakları mevzuatı uyarınca anılan Cetvellerde yer alan kadrolar esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenlerden; temel makro plan ve programların hazırlanmasına, bütçe, kamu gelir ve harcama politikalarının planlama ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesine, mali disiplinin güçlendirilmesine, mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinde etkinliğin artırılmasına, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine yönelik görevler ile bu kadrolarda olup ilgili mevzuatında anılan Bakanlık ve Başkanlıklara verilmiş diğer görevleri yürütenlere en yüksek Devlet memuru aylığının %200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılır.

Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, mali hakları mevzuatı uyarınca bu madde kapsamına dahil unvanlar esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmez.

Bu ödemenin miktarı ile usul ve esaslarını; görev yapılan birim, kadro veya görev unvanı, görevin önem ve niteliği gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

"20- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca mali hakları anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan kadro unvanları emsal alınmak suretiyle belirlenen kadro veya pozisyonlarında (geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar dahil) fiilen görev yapanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılır.

Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, mali hakları mevzuatı uyarınca bu madde kapsamına dahil unvanlar esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmez.

Bu ödemenin miktarı ile usul ve esaslarını; görev yapılan birim, kadro veya görev unvanı, görevin önem ve niteliği gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."