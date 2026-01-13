Eğitime kar engeli: Hangi illerde okullar yarın tatil edildi?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?

MGM'nin Ocak ayı durum çizelgelerine göre Türkiye, yılın ilk 13 gününü soğuk hava kütlelerinin etkisiyle dondurucu bir atmosferde geçirdi. Doğu Anadolu'da eksi 20 derecelerin görüldüğü bu dönemde, yüksek kesimlerde kar kalınlığı ortalamaların üzerine çıkarak 100 santimetreyi aştı. Meteoroloji uzmanları, 16 Ocak itibarıyla soğukların yerini kademeli bir ısınmaya bırakacağını öngörüyor.

13 Ocak 2026
MGM'nin "Aylık Durum Çizelgeleri" ve "Haftalık Hava Tahmin Raporları"ndan derlenen bilgilere göre, Ocak ayının ilk 13 gününde Türkiye, ardı ardına gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altında kaldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına indi

MGM'nin gözlem istasyonlarından alınan verilere göre, Ocak ayının ilk haftasında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, 9 Ocak itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte keskin bir düşüş yaşadı.

Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar, uzun yıllar Ocak ayı ortalamalarının (1991-2020) 4 ila 6 derece altında kaydedildi. Doğu Anadolu'nun bazı illerinde gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında 20 dereceye kadar gerilerken, İç Anadolu'da ise gece sıcaklıkları ortalama eksi 10 derece dolaylarında seyretti.

Yağış verilerinde kar ve sağanak dengesi

Ocak ayının ilk yarısında gerçekleşen toplam yağış miktarının, Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği belirlendi. MGM verilerine göre: Marmara ve Karadeniz'de yağışlar metrekareye düşen kilogram bazında mevsim normalleri seviyesinde gerçekleşirken, yüksek kesimlerde kar örtüsü 20-40 santimetre aralığına ulaştı.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun genelinde yağışların yüzde 80'i kar şeklinde düştü. Bitlis, Erzurum ve Hakkari illerinde kar kalınlığı Ocak ayı ortalamasının üzerine çıkarak 100 santimetreyi aştı.

Akdeniz ve Ege'nin kıyı şeridinde metrekareye yer yer 50-70 kilogram arasında sağanak yağış düştüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayın ilk 15 gününde toplamda 32 il için "Sarı" ve "Turuncu" kodlu hava uyarısı yayımladı. Bu uyarıların büyük çoğunluğunu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesi ile Marmara ve Ege Denizi'ndeki fırtına uyarıları oluşturdu. Kuzeyli rüzgarların (Poyraz ve Karayel) hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaştığı ölçüldü.

İkinci Yarı Beklentisi: Sıcaklıklar kademeli artacak

Ocak ayı ikinci yarısı için yapılan orta vadeli tahmin verilerine göre, 16 Ocak itibarıyla dondurucu soğukların etkisini yitireceği öngörülüyor. Batıdan başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesi beklenirken, kar erimeleri nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çığ riskinin ve iç kesimlerde gece don olaylarının devam edeceği tahmin ediliyor.

