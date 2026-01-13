Kar altında tek başına İstiklal Marşı nöbeti!
Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde yoğun kar yağışı altında okula gitmeye çalışan bir ilkokul öğrencisi, Şehit Nurettin Seki İlkokulu'nda İstiklal Marşı töreninin başladığını fark etti. Sırtında çantasıyla lapa lapa yağan karın altında tek başına saygı duruşuna geçen minik öğrenci, marş bitene kadar yerinden kıpırdamadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 17:47, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 17:55
Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan bir öğrenci, kar yağışı altında altında saygı duruşunda bulundu.
100. Yıl Mahallesi'ndeki Şehit Nurettin Seki İlkokulu'na giden bir öğrenci, o sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.
Kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci, İstiklal Marşı bitince koşarak okuluna gitti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.