'change araç' çetesine operasyonda 115 otomobil ele geçirildi: 6 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'change araç' suçuna yönelik düğmeye bastı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu deprem, yangın veya trafik kazası sonucu kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla temin edilen çalıntı ve kaçak araçlara kopyalandığı belirlendi.

115 ARACA EL KONULDU

Bu yöntemle araçların 'hasarsız' ya da 'tamir edilmiş' izlenimi verilerek iyi niyetli üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 83 adet gümrük kaçağı, 22 adet yakalamalı-hacizli, 5 adet çalıntı, 5 adet aranan olmak üzere toplam 115 adet change araca el konuldu.

223 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Araçlarla bağlantılı 223 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmaları, aracı iyi kontrol ettirmeleri gerektiği ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği ifade edildi.



