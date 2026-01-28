Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yavaş, 3 yıl önce 47 bin toplu konut için temel atmıştı. Şimdi açıklama yapmıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 47 bin 970 konutluk toplu konut vaadi ile ilgili tartışma büyüyor. Yavaş'ın göreve geldiği 2019'dan bu yana ortaya koyduğu hedeflere ilişkin sert eleştiriler bulunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 18 Nisan 2023 tarihinde toplamda 47 bin 970 konuttan oluşan 7 proje için temel atma ve tanıtım töreni düzenledi. Haber için tıklayın.

ABB Başkanı Mansur Yavaş o gün yaptığı açıklamada, "Kentimize ve kentlimize ilk etapta çevreci, dayanıklı ve yeni 47 bin 970 adet konutu kazandıracağız. Bu konutlarımızın tamamlanmasıyla birlikle bir yandan dar ve orta gelirli hemşehrilerimizi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayacak bir yandan da soluksuz artan emlak piyasasını vatandaşımız lehine dengelemiş olacağız. Yüksek gelir grubuna hitap eden konutlarımızın satışıyla elde ettiğimiz gelirleri de, yine dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için üreteceğimiz konutlar için harcayacağız. Yüzde 15'i peşin 120 ay vade başta olmak üzere sabit ödemeli sağlayacağımız kredi seçenekleriyle dar ve orta gelirli hemşehrilerimizin ev sahibi olmalarında büyük kolaylık sağlayacağız" diye konuşmuştu.

Ancak geçen yıl itibariyle sadece 456 konut teslim edilebildi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, yaptığı açıklamada 2019'da Yavaş'ın Mamak kentsel dönüşümü kapsamında hak sahiplerine 10 bin konut teslim etme sözü verdiğini, bu kapsamın 7 projede toplam 47 bin 970 konuta ulaştığını belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "47 bin 970 adet konut için temel attılar, ancak bugüne kadar sadece 456 konut teslim edilebildi." dedi.

Mansur Yavaş 2023 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleşen tören sonrasında hiçbir yeni açıklama yapmadı. Mamak kentsel dönüşüm kapsamında evlerini boşaltan hak sahipleri ve Ankaralıklar 47 bin konut projesi için Mansur yavaş'ın yeni bir açıklama yapmasını talep ediyor.

