Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu bugün İstanbul'da açıklayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 07:25, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 07:32
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.