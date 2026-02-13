3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
İlkokul radyosu: Müdür yardımcısının odasında bir masa ile başladı!

Ankara Altındağ'daki Nihat Başakar İlkokulu, dijitalleşen dünyada çocukların körelen sözel iletişim becerilerini geliştirmek için "Radyo nBi" projesini hayata geçirdi. Okulun mevcut ses sistemi ve müdür yardımcısı odasındaki mütevazı bir masa ile başlayan bu yolculuk, bugün 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin haber sunduğu, akademisyenlerin konuk olduğu profesyonel bir yapıya dönüştü.

Haber Giriş : 13 Şubat 2026 18:08, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 18:11
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Nihat Başakar İlkokulu bünyesinde 'Radyo nBi' ismiyle kurulan radyoda öğrenciler, yurttan, şehirden ve okuldan haberler sunuyor.

Altındağ Nihat Başakar İlkokulu'nda 2 yıl önce okul yönetiminin kararıyla 'Radyo nBi' ismiyle radyo kuruldu. Sunucu, editör, sesçi ve DJ kadrolarını öğrencilerin oluşturduğu kapalı devre okul radyosunda yurttan, şehirden ve okuldan haberler sunulurken, eğitim, kültür, spor, müzik ve eğlence gibi alanlarda da programlar hazırlanıyor. Haftada 2 gün yayın yapılan radyoda ayda bir de konuklu programlar düzenlenerek akademisyen, edebiyatçı ve bürokrat gibi farklı alanlardan isimler, öğrenciler ve velilerle buluşuyor. Radyo projesi, okulun mevcut ses sistemi ve mikrofonları kullanılarak, müdür yardımcısı odasında oluşturulan çalışma alanında faaliyet gösteriyor. Yapılan yayınlar, ders aralarında okul koridorunda, bahçesinde ve sınıflardan dinlenebiliyor.

'KADROMUZ 1 VE 4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞUYOR'

Okul Müdürü Fevzi Buyrukçu, kısıtlı imkanlarla kurulan radyonun tüm programlarını öğrencilerin hazırladığını ifade ederek, "Radyomuz tamamen kapalı devre olarak çalışmakta. Okulun imkanlarıyla, müdür yardımcısı odamıza kurduğumuz yayın masası, okulun mikrofonu ve okulun ses sistemiyle çocuklarımız; ülkemizden, ilimizden ve bölgemizden haberleri derliyorlar. Radyomuzun kadrosu, 1 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin seslendirdiği türkülerden oluşan bir program var ve her programın sonunda canlı yayınladığımız bir kısım var. O kısımda da davet ettiğimiz misafirler gelerek, öğrencilerimizin sorularını cevaplıyorlar. Bu şekilde programı tamamlamış oluyoruz. Daha önceki programlarda üniversiteden danışman akademisyenimiz, Altındağ Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve çocuk edebiyatı yazarları da konuklarımız oldular. Bugünkü programda da 13 Şubat Dünya Radyocular Günü münasebetiyle yıllardır radyoculuk yapmış Sayın Alper Tuna'yı davet ettik" diye konuştu.

'GELEN DÖNÜŞLER ÇOK OLUMLU'

Radyonun kuruluş amacının öğrencilerin sosyal iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu belirten Buyrukçu, "Günümüzde okuma yazmanın özellikle sözlü iletişimin çok fazla sekteye uğradığını düşünüyoruz. Çocuklarımız, öğrencilerimiz kısa kelimelerle, 'emoji' dediğimiz kavramlarla konuşur hale geldiler. Radyo programını aktif halde devam ettirerek öğrencilerimizin sözel iletişim becerilerini geliştirip, birbiriyle konuşabilen, birbirini anlayabilen öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden ve özellikle velilerimizden gelen dönüşler çok olumlu. Çünkü çocuklarımızın davranışlarına olumlu yönde katkıları var. Artık çocuklarımız istemediğimiz davranışlardan hızla uzaklaşıp daha çok kendini ifade etmeye çalışan, radyo programında görev almak için kurallara uymaya çalışan bireylere dönüştüğü için 2 yıldır yaptığımız yayınlardan çok memnunuz" dedi.

'HEDEFİMİZ, RADYO nBi'Yİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK'

Öğrencilerin iletişim becerileri noktasında velilerinden olumlu yönde dönüşler aldıklarını belirten Buyrukçu, "Velilerimiz bu konuda çok umutlular. Okulumuz Altındağ ilçesinde; bölge itibarıyla dezavantajlı bir bölge olduğu için aslında bu tür faaliyetler onlara imkansız gibi geliyor. Ama biz burada kendi imkanlarımızla okulun koridorlarından, sınıflarına ve okul bahçesine sesimizi yankılandırıyoruz. Okul çevresinden komşuların balkona çıkarak yayınımızı dinlediklerini, hatta telefonla görüntü aldıklarını gördüğümüzde de ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanaatine varıyoruz. Teknik anlamda çok bir şeye ihtiyacımız yok ama bir hedefimiz var; Radyo nBi'yi geniş kitlelere ulaştırmak. Onun için altyapı hazırlıklarımızı yerine getirir de internet üzerinden yayın yaparsak neden olmasın? Belki daha sık aralıklarla program yapılabilir" diye konuştu.

'ÖNCEDEN KEKEME GİBİYDİM, ŞİMDİ DAHA AKICI KONUŞABİLİYORUM'

Radyodaki konuklu programların sunuculuğunu yapan Ezel Baday (10), "Okulumuzdaki, radyo programcılığına bu yıl başladım. Radyomuzda konuk ağırlama görevini üstleniyorum. Programımıza birçok değerli konuk geliyor, onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Program yapmaya başladıktan sonra bende çok büyük bir değişim oldu. Önceden biraz kekeme gibiydim. Şimdi kelimeleri daha iyi kullanabiliyorum, daha akıcı konuşabiliyorum. Daha fazla kitap okumaya başladım. Radyo sunucusu olmak istiyorum. Bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum ve çalışıyorum. İleride radyocu ya da haber sunucusu olmak istiyorum. Çocuklar bol bol kitap okusun ve hayallerinin peşinden gitsin" dedi.

'OKULDAKİ GELİŞMELERİ ARKADAŞLARIMIZA AKTARIYORUM'

Radyonun haber spikerliği görevini üstlenen Yusuf Eymen Fidan (10) ise "Hazırladığım bültenlerle okuldaki gelişmeleri arkadaşlarımıza aktarıyorum. Öğretmenimiz sunucu seçmeleri yaptı. İyi ve düzgün okuyabildiğim için sunuculuğa seçildim. Okulda yapılan etkinlikler, yarışmalar, turnuvalar gibi gelişmeleri yazıya döküp radyoda sunuyorum. Radyoda görev aldığımdan bu yana kelimeleri daha iyi telaffuz edebiliyorum. Daha anlamlı ve düzgün konuşabiliyorum" diye konuştu.

