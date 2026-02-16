Görele Belediyesi'nde yeni başkan seçildi

Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmiş, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi'nde bugün yeni başkanvekili meclis üyeleri arasından seçildi.

Seçime bir gün kala CHP'li iki meclis üyesinin istifa etmesiyle oylamaya CHP 5, AK Parti 4 ve bağımsız 2 meclis üyesiyle gidildi. İlk turda AK Parti adayı Nuray Çınar Kara 4 oy, CHP adayı Aysel Uzun 5 oy alırken, CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Fırat İmat 2 oy aldı. İkinci ve üçüncü turlarda sonuç değişmeyince son turda Nuray Çınar Kara 4 oyda kalırken, Aysel Uzun 6 oy alarak seçimi kazandı.

Oylamanın ardından başkanvekilliği görevine seçilen Aysel Uzun, "Buraya bir başkanvekili olarak geliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.