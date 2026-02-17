Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 17:24, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,7070
|43,7080
|43,7240
|43,7250
|Avro
|51,8180
|51,8190
|51,7190
|51,7200
|Sterlin
|59,6260
|59,6360
|59,1570
|59,1670
|İsviçre frangı
|56,7810
|56,7910
|56,7120
|56,7220
|ANKARA
|ABD doları
|43,6770
|43,7570
|43,6940
|43,7740
|Avro
|51,7780
|51,8580
|51,6790
|51,7590
|Sterlin
|59,5660
|59,7760
|59,0970
|59,3070