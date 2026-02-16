Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Antalya- Konya yolu yağmur suyu ile doldu: Günlerce kapalı kalacak

Antalya'da sağanak nedeniyle suyla dolan Antalya- Konya kara yolu, ulaşıma kapandı. Araç sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirilirken, suyun çekilmesine bağlı olarak yolun yaklaşık bir hafta kapalı kalabileceği belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 23:16, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 23:26
Antalya'da geçen hafta sağanak sonrası derelerin debisi yükselirken, birçok noktada su baskınları yaşandı. Antalya- Konya kara yolunun Eynif Ovası'ndan geçen İbradı'ya bağlı Başlar Mahallesi'nde kalan bölümü, yoğun yağışın etkisiyle ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suyunun da birleşmesi ile bölgede su seviyesi, yer yer 2 metreyi aştı.

EV VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Sürücüler Manavgat'a bağlı Taşağıl Mahallesi yönünde ekipler tarafından durdurularak, farklı güzergahlara yönlendirildi. Suyun çekilme durumuna bağlı olarak yolun yaklaşık 1 hafta kapalı olacağı belirtildi.

Öte yandan yağış nedeniyle özellikle Başlar Mahallesi'nde bazı evler ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

BÖLGE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki durumu dron ile havadan görüntüleyen emekli gezgin Mustafa Soydan, yaklaşık 12 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, gidilmesi ve çıkılması zor bölgelerde hobi olarak görüntüler çektiğini söyledi.

Soydan, "Eynif Ovası'nda yolun su altında kalıp kapatılan kısmı 2 kilometre. En derin noktası ise 4 metre suyun altında. Yağmur yağmazsa 1 haftada yol açılacak. Fakat yağmur yağarsa yol, 1 ay kadar kapalı kalabilir" dedi.

