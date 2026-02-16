Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en modern stadı Ankara'da inşa ediliyor

Başkentin 51 bin seyirci kapasiteli, Türkiye'nin üçüncü büyük ve en modern statlarından biri olacak Yeni Ankara Stadyumu, 13 farklı spor branşına da hizmet verecek şekilde, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü olarak 2026-2027 sezon başına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 23:21, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 23:24
Ankara'nın merkezinde, eski adıyla 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yükselen ve yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan Yeni Ankara Stadyumu, atletizm pisti ve binası, tenis pisti ve binası ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai ve kick boks antrenman salonlarını da bünyesinde barındıracak. Tesis, son teknolojik imkanlarla donatılmış Türkiye'nin 3. büyük stadı olarak 2026-2027 sezon başında ilk maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa esilen statla ilgili bilgi veren Proje Müdür Yardımcısı Aygün Akar, çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Akar, ilk kazmanın 2022 haziran ayında vurulduğunu hatırlatarak, depreme karşı dayanıklılık ve güvenliğin en üst seviyede planlandığını ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık 450 bin metreküp hafriyat çıkarıldığını, stadın altına 30 metre derinliğinde 5500 tane fore kazık çakıldığını, bu alanların jet grout (deprem dayanıklılığı) yöntemiyle güçlendirildiğini anlatan Akar, üzeri kapalı 160 bin metrekarelik stat yapısını büyük aşamada tamamlandığını söyledi.

"Kapalı alanda yüksek atlama salonu Türkiye'de ilk olacak"

Yerleşkesinin toplam inşaat alanı 207 bin 928 metrekare olduğunu belirten Akar, bunun 166 bin 209 metrekaresinin stat binası olduğunu, 41 bin metrekaresinin ise atletizm alanları ile diğer branşlara ayrıldığını ifade etti. Yerleşkede 13 ayrı branş için antrenman ve konfaresn salonları, eğitim alanları, müze ve mağaza bölümlerinin yer alacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Kapalı alanda yapılacak yüksek atlama salonu Türkiye'de ilk olacak. Sporcularımız yaz-kış bu branşları kesintisiz yapabilecek. İlk etapta güreş, masa tenisi, dans, eskrim, atıcılık, okçuluk, boks, karate, tekvando, judo, kick boks gibi branşların alanları netleşmiş durumda. Ayrıca 16 tane antrenman salonu da bulunuyor. Burası sadece hafta sonu maç yapılan bir alan değil, 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü haline gelecek."

"Türkiye'nin 3. büyük kapasiteli stadı olacak"

Stadının bazı özellikleriyle dünya çapında öncü nitelikler taşıdığını anlatan Akar, "51 bin 50 seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin 3. büyük stadı olacak. Üzerinde 17 bin ton çelik imalatımız var. Bu çeliğin en uzun açıklığı 285 metre ve dünyada 'tek parça 3. büyüklükte kiriş açıklığı' olarak yer alıyor. Ayrıca tavanda 60 bin metrekarelik alan membran ile kapatıyoruz. Orta kısımdaki çim saha hariç, tavan tamamen kapalı olacak. Yapıyı adeta bir şemsiye gibi düşünebiliriz." şeklinde konuştu.

Seyircinin sahaya yakınlığına da dikkat çeken Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atletizm sahası stat dışında konumlandırılması sayesinde tribünlerin çim alanı 6 metre mesafede olacak. Bu da güçlü bir atmosfer oluşturacak. Şu anda inşaatın bitmesi aşamasında son aşamalara geldik diyebiliriz. Koltuk imalatlarımız yakında başlayacak, saha zemininin alt yapısına başlamış durumdayız, 2026-2027 sezonuna yetiştireceğiz."

"1000 kişi çalışıyor, ciddi oranda kadın çalışanımız da var"

Stadın TOKİ tarafından yaptırıldığını hatırlatan Akar, "TOKİ'nin bu prestijli inşaatında ortalama 1000 kişi çalışıyor, diğer inşaatlarla kıyasladığımız da ciddi oranda kadın çalışanımız da var. Burada 50'nin üzerinde devasa vinç çalışıyor, bu vinçlerin en büyüğü 1600 tonluk, çok şükür bugüne kadar bir kaza da yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşanmaz, iş sağlığı güvenliğine çok önem veriyoruz. Bu konuda çok titiziz." şeklinde konuştu.

Gelen herkesin hayran kalacağı bir stat olacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Basın tribünü üst katta hem kapalı alanda hem dışarıda bulunacak, basın için bin 417 kişilik yer ayrıldı. Gelen herkes çatı yapısına ve ambiyansına çok hayran kalacaklardır. Stat ulaşım açısından da her türlü ana arterlere açık. Hemen yanımızda hızlı tren hattı, metro istasyonu, millet bahçesi bulunuyor. Ulaşımı en kolay statlardan birisi olacak. Bütün Ankaralılar 7/24 hizmet alabilecek, yaklaşık 6 ay sonra hizmete açılacak. Burası vatandaşın gezi alanlarıyla da bir spor yerleşkesi olacak."

